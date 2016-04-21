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ممثل مصري أجرى عملية بالقلب فأصيب بجلطة في المخ

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ممثل مصري أجرى عملية بالقلب فأصيب بجلطة في المخ ممثل مصري أجرى عملية بالقلب فأصيب بجلطة في المخ

الخميس 21-04-2016 14:22

أصيب الممثل ومدير التصوير المصري طارق التلمساني بمشاكل صحية في القلبـ ما دفعه بناءاً على رأي الأطباء إلى إجراء عملية جراحية عاجلة في القلب، وأثناء إجراءه العملية أصيب بجلطة في المخ أدت بدورها إلى أضرار عديدة في النظر.
ويرقد حالياً طارق في المستشفى بعدما ساءت حالته الصحية بشكل كبير.
يذكر أنّ طارق التلمساني قدّم أكثر من دور في العديد من الأفلام والمسلسلات وأشاد به النقاد، ومن أشهر أدواره فيلم "السلم والتعبان" مع هاني سلامة، وفيلم "عرق البلح" مع شريهان وله في المسلسلات تجارب عديدة مثل "مسألة مبدأ" و"محمود المصري" و"جبل الحلال" مع محمود عبد العزيز.

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