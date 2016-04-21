ما حقيقة انسحاب ليلى علوي من تصوير مسلسلها الجديد؟

تردّدت خلال الساعات الأخيرة أخبار عن رغبة الفنانة ليلى علوي في الانسحاب من استكمال تصوير مسلسلها "هي ودافنشي" الذي يشاركها في بطولته الفنان خالد الصاوي، بسبب تحذير نقابة المهن التمثيلية من التعامل مع منتج المسلسل ممدوح شاهين، لعدم رغبتها في مخالفة قوانين النقابة.

مصادر في المسلسل أكدت لـ"سيدتي نت" عدم صحة الخبر، وأن ليلى لم تطلب الانسحاب، وما حدث أن النقابة حذّرت من التعامل مع المنتج ولم تصدر قراراً بإيقافه عن العمل لتخلي مسؤوليتها من أي مشاكل، خاصة وأن المنتج له سوابق عديدة مع عدم دفع مستحقات الفنانين المادية.

مسلسل "هي ودافنشي" يمثل التجربة الثانية لليلى علوي مع خالد الصاوي بعدما سبق وشاركا معا في مسلسل "حديث الصباح والمساء" منذ سنوات.