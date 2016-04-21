ليندسي لوهان : أفكر في اعتناق الاسلام لكن لم أنته من قراءة القرآن بعد

خرجت الممثلة الأمريكية الشهيرة ليندسي لوهان Lindsay Lohan عن صمتها بعد مرور حوالى عام على التقاط صورة لها وهي تحمل نسخةً مترجمةً من القرآن الكريم، عندما كانت تؤدي مهام الخدمة المجتمعية بأحد مراكز الأطفال في نيويورك حينها.

وبعد أن توقع الكثير أن الممثلة التي ولدت لأسرة مسيحية ستتحول إلى الإسلام بعد رؤيتهم لتلك الصورة، أعلنت النجمة أنها تبحث بالفعل لإعتناق الإسلام وتقرأ في الديانة الإسلامية.

وقالت النجمة البالغة من العمر 29 عاماً لإحدى الصحف العالمية "أنا إنسانة روحانية للغاية ولست منغلقة فيما يتعلق بتعلم الجديد. أمريكا تصور حيازة نسخة من القرآن أمراً مختلفاً عما هو عليه في الأساس".

وتابعت لوهان "نؤمن جميعاً بشيء ما، وفي النهاية كلنا مرتبطون بإله أو مرشد روحي".

وأضافت "إنني حقاً مرتبطة بالأمر سواء كان صلاةً أو تأملاً. فثمة طاقةٌ عظيمةٌ أقوى مني في هذا العالم، وقد كنت سعيدةً ومحظوظةً بما يكفي لأشارك تلك المنح التي وُهبت لي مع أناس آخرين".

وعند سؤالها عن رأيها في القرآن، أكدت لوهان أنها لم تنه قراءته بعد حيث قالت: "لم أنته من قراءة القرآن بعد، فهل تعرف كم يستغرق ذلك؟ إنه يستغرق وقتاً طويلاً".

يُذكر أنّ ليندسي لوهان لن تكون الوحيدة في عائلتها التي تركت ديانة أجدادها واعتنقت ديناً آخر، فقد تحولت أختها الصغيرة آلي لوهان إلى البوذية قبلها.

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