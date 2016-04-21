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تشييع جنازة النائب محمد مصطفى الخولى عصر اليوم من مسقط رأسه بالفيوم

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تشييع جنازة النائب محمد مصطفى الخولى عصر اليوم من مسقط رأسه بالفيوم تشييع جنازة النائب محمد مصطفى الخولى عصر اليوم من مسقط رأسه بالفيوم
تشيع عصر اليوم جنازة النائب البرلمانى محمد مصطفى الخولى عضو مجلس النواب عن دائرة مركز الفيوم، الذى توفى إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة تعرض لها فجر اليوم، وسوف يشارك المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم فى مراسم تشييع الجنازة التى تنطلق عقب صلاة العصر من مسقط رأسه بقرية اللاهون بمركز الفيوم حتى مقابر العائلة.

ومن جانبه قال محافظ الفيوم، إنه يتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وعائلته، ودعا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأهل والأسرة الصبر والسلوان.

كان النائب البرلمانى توفى منذ قليل، داخل مستشفى تخصصى بمدينة الفيوم، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.


>- وفاة النائب محمد مصطفى الخولى إثر إصابته بأزمة قلبية

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