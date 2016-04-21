اعمل صيانة لكبدك.. نظام غذائى لمدة 72 ساعة ينظف الكبد من السموم

الكبد من أهم أعضاء الجسم، حيث إنه يقوم بمهمة تنظيف وتخليص الجسم من السموم، ويحتاج هذا العضو المهم إلى عناية وصيانة خاصة حتى يستمر فى أداء وظيفته بكفاءة.

وفى هذا السياق قدم الموقع الهندى "بولد سكاى" بعض النصائح لصيانة وإعادة تشغيل الكبد بشكل صحى خلال 72 ساعة، وتتضمن ضرورة تجنب السكر والملح والكافيين والكحوليات خلال هذه الأيام، لأن الكبد يحتاج إلى مواد غذائية مختلفة تساعد على العمل بشكل أكثر كفاءة، وتستمر هذه الصيانة لمدة 3 أيام على النحو التالى..

اليوم الأول:

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>وفقا للتقرير فإنه فى اليوم الأول من الضرورى تناول التوت فى وجبة الإفطار، لأنه غنى بالمواد المضادة للأكسدة والتى تعمل على حماية الكبد، أما بالنسبة لوجبة الغداء فيتم تناول "عجة البيض" مع الخضار مثل الجزر والبنجر والسبانخ، وجميعها تحتوى على فيتامينات تطرد السموم من الجسم.

ووجبة العشاء تتضمن تناول وجبة من الدجاج تحتوى على الكركم، لأن استخدام الكركم يساعد على طرد السموم من الكبد، ويجعل عملية الهضم تعمل بشكل أفضل.

اليوم الثانى:

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>وأشار التقرير إلى أنه من الضرورى أن تتضمن وجبة الإفطار الشوفان مع اللبن أو الزبادى، فهو يحتوى على بكتيريا تنقذ الكبد من السموم، أما الشوفان فيحتوى على ألياف تساعد فى القضاء المواد السامة بالجسم.

وتابع أن وجبة الغداء يجب أن تشمل شوربة البروكلى أو القرنبيط، لاحتوائهما على مضادات أكسدة تلعب دورا مهما فى منع تلف الكبد.

أما وجبة العشاء: فمن الممكن تناول الدجاج مع القرنبيط، فهو يعمل على تحطيم السموم فى الكبد وتطهيره ويجعله يعمل بشكل جيد وصحى.

اليوم الثالث:

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>فى وجبة الإفطار يتم تناول عجة البيض مع الخبز المحمص، وفى الغداء يتم تناول شوربة البصل، حيث تحتوى على مواد تعمل على إزالة السموم من الجسم، وبالنسبة للعشاء فيمكن تناول الأرز على البخار مع الخضراوات، وبعد ذلك ستشعر أنك بصحة جيدة والكبد يعمل بشكل أفضل وأكثر صحة.