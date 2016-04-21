دراسة: وجبة الإفطار تقى من خطورة السكتة القلبية

كشفت دراسة أجراها فريق من الباحثين فى جامعة هارفارد الأمريكية على 27 ألف رجل لمدة 6 سنوات أن تناول وجبة الإفطار يخفض بنسبة 27% من خطورة التعرض للسكتة القلبية.

وأضافت الدراسة أن الذين يتجاهلون وجبة الإفطار هم المدخنون ومن لا يتحركون ومن يفرطون فى شرب الخمر، وعدم الفطور لا يعنى أنه يشير إلى فقدان الوزن بالعكس فهو لا يتماشى مع نظام حياه صحى.

كما أجريت دراسة أخرى على 309 متطوعين لمدة 4 شهور يعتمدون على السعرات الحرارية فى غذائهم طوال اليوم، فتبيّن أن الذين يحددون السعرات الحرارية فى غذائهم، سواء بالزيادة أو النقصان، لا يفقدون الوزن ولا يكسبون وزنا أكثر.

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