ضبط مستشفى تلقى نفايات طبية خطرة بموقع تجميع القمامة بالدقهلية

أجرت الإدارة الصحية بمديرية الصحة بحملات على مدينة ميت غمر، وأسفرت عن ضبط واقعة قيام مستشفى الصفا بميت غمر بإلقاء النفايات الطبية الخطرة تحتوى "سرنجات – شاش وقطن – أجهزة محاليل – أكياس دم – أنابيب معمل"، وذلك بموقع تجميع القمامة بالمدينة.

وتم تحرير جنحة صحية بأسم مدير المستشفى والمتابعة والتفتيش على المستشفى، والتأكد من وجود سجل بيئى ووجود عقد لنقل النفايات الطبية الخطرة من عدمه وتم التخلص من هذه النفايات عن طريق الإدارة الصحية بميت غمر بالطرق الآمنة.

وأكد محافظ الدقهلية باستمرار وتكثيف تلك الحملات للقضاء على تلك الظاهرة، مشيدا بجهود ومديرية الصحة بالمحافظة المستمرة حرصاً على صحة وسلامة المواطنين

وفى سياق آخر، أجرت مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، حملات مكثفة على محلات بيع الأغذية والمشروبات ومصانع الأسماك المملحة، وأسفرت عن غلق 7 منشآت لوجود خطر داهم ومزاولة نشاط بدون ترخيص، وتحرير (20) محضر جنح صحية إعدام عدد 354 كيلو "فسيخ – سردين – رنجة".

وقال بيان للمحافظة اليوم، إن تم التوجيه والتنبيه على قطاع الرقابة الصحية لتكثيف المرور على محلات بيع الأغذية الباعة الجائلين "مصانع الأسماك المدخنة والمملحة – الطيور المذبوحة – اللحوم والمصنعة – امتلاك العمال شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض – إعدام اللحوم الغير مطابقة والتالف والفاسد منها – رفع الوعى للأفراد – المرور على المتنزهات والملاهى – وأماكن التجمعات والأماكن السياحية".

ووجه حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، برفع درجة الاستعداد بالغرفة الوقائية للمديرية لتلقى البلاغات اليومية تشمل "رفع الاستعداد لاستقبال أى حالات تسمم – تطهير خزانات – مياه الشرب بالحدائق العامة والفنادق وأماكن التجمعات – حملات للقضاء على الذباب والبعوض"، وتوجيه للاستعداد التام بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية والتأكيد على توافر المخزون الاستراتيجى من أدوية الطوارئ والمستلزمات.

وطالب المحافظ بالتأكد من توافر جميع فصائل الدم بجميع المستشفيات ومركز خدمة نقل الدم استعدادات سيارات الإسعاف بأماكن التجمعات والمتنزهات، توفير مصادر المياه والطاقة بالمستشفيات والعمل 24 ساعة ومنع الإجازات، كما تم أيضاً رفع كفاءة مستشفى جمصة المركزى ودعمها بالتخصصات الفنية استعداداً لعيد شم النسيم واستقبال المصيف للمرتادين من المواطنين والزوار فى أعياد الربيع.

وأكد المحافظ على استمرار جهود قطاع الصحة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية فى كافة المنشآت الصحية على مستوى المحافظة حرصاً على سلامة المواطنين.