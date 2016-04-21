السبت .. وصول أول رحلات السياحة اليابانية إلى مطار الأقصر

أعلن الطيار عادل محجوب، رئيس الشركة المصرية للمطارات، وصول أول أفواج السياح اليابانيين من أوزاكا ألب مطار الأقصر الدولي السبت القادم، وقال تصل اول رحلة بعد توقف شهور وعلى متنها 260 راكبًا.

وأضاف محجوب يستقبل المطار 6 أفواج بمعدل فوج أسبوعياً، وأشار إلى أن مطار الأقصر الدولى رفع درجة الإستعداد القصوى لإستقبال السياحة اليابانية العائدة بعد توقف طويل.

وتعتبر السياحية اليابانية عاشقه الآثار المصرية ومن أكثر شعوب العالم حبًا لمصر، وان زيارة اليابانيين تعد خطوة رائعة يجب أن تستغل جيدًا لتكن نواة لعودة حركة التدفق السياحي إلى الأقصر التي تأثرت كثيرًا.