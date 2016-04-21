ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في منزل عاطل بأسيوط

مراسل «ONA»:

تمكنت قوات مديرية أمن أسيوط، الخميس، من ضبط ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية، يديرها عاطل متخذا من منزله وكرا لها بالقوصية.

تلقى اللواء عبدالباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، اخطارآ من مدير المباحث الجنائية بورود معلومات لفريق المباحث، مفادها قيام “أ.ع” حاصل على دبلوم ومقيم دير القصير دائرة مركز القوصية، باتخاذ مسكنه وكرا لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية غير المرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات واستهداف المسكن، أسفرت الحملة عن ضبط المتهم وبحوزته بندقية خرطوش محلية الصنع، بندقية خرطوش بروحين مطموسة الأرقام، مسدس 9 ملي مجهول الماركة ومطموس الأرقام، وفرد خرطوش محلي الصنع، 3 خزائن لبندقية آلية، 9 طلقات خرطوش، وأجزاء من الأسلحة النارية منها جزء معدني لبندقية خرطوش، 6 دبشك سلاح، قطعتا حديد، 4 مقابض سلاح، إلى جانب أدوات التصنيع التي تشمل صاروخ، منشار حديدي، كماشة، جاكوش، زاوية، ماكينتين خرط كهربائي، وكرسي خشبي مثبت به منقلة.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التصنيع والإصلاح والاتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة، وجار تحرير المحضر اللازم.