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ضبط 131 قطعة أثرية وتماثيل بحوزة شخصين في الوادى الجديد‎

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جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالوادي الجديد، اليوم الخميس، من ضبط 131 تمثالا أثريًا بحوزة شخصين بمدينة الخارجة.

تلقى اللواء محمد إسماعيل  مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا من رئيس مباحث المديرية، يفيد بضبط شخصين بحوزتهما كمية كبيرة من القطع والتماثيل واللوحات التي يشتبه في أثريتها.

وكشفت التحريات التي أجرتها وحدة مباحث قسم الخارجة بناءا على معلومات سرية، عن قيام شخصين بحيازة كميات كبيرة من القطع الأثرية، لاستخدامها في النصب بالآثار علي المقلدة، تم تقنين الإجراءات القانونية، واستصدار إذن من النيابة العامة لمداهمة أماكن تواجد القطع الأثرية.

وتشكلت قوة أمنية مكبرة بقياد كل من مفتش مباحث مركزي الخارجة وباريس، ونائب رئيس مباحث قسم الخارجة، ومعاون مباحث القسم، وأسفرت الحملة عن ضبط كل من ” س . م . س ” 32 سنة عاطل ومقيم الشعلة و بحوزته 117 قطعة يشتبه في أثريتها مختلفة الأشكال والأحجام و ” م . ع . ع ” 47 سنة مزارع، ومقيم حي البستان بمدينة الخارجة، وبحوزته 14 قطعة يشتبه في أثريتها مختلفة الأشكال والأحجام .​​

تم تحريز المضبوطات، وجار تحرير محضرين بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق، وانتداب لجنة لفحص المضبوطات، لتحديد أثريتها من عدمه.

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