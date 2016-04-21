البرازيل تعلن مشاركة نيمار في أولمبياد ريو وغيابه عن كوبا أمريكا

(إفي): أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن نيمار دا سيلفا، مهاجم برشلونة، سيشارك في دورة الألعاب الأوليمبية ريو 2016 ، لكنه لن يخوض النسخة المئوية من بطولة كوبا أمريكا التي تنطلق في الولايات المتحدة في يونيو القادم.

وأوضح الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان صدر الليلة الماضية أنه "فهم" تلميحات برشلونة، موجها الشكر لنيمار على "جهوده" حين حاول خوض المسابقتين.

كما ذكر الاتحاد بأنه اقترح "بدائل" في محاولة لإقناع برشلونة بالتنازل عن اللاعب للمشاركة أيضا في النسخة المئوية من بطولة كوبا أمريكا.

وأعلن البرسا الليلة الماضية، أن نيمار سيشارك فقط في دورة الألعاب الأوليمبية ريو 2016 التي تنطلق بين يومي 4 و21 أغسطس القادم، مشيرا إلى أن البرازيل ستسعى بكل طاقتها للفوز في هذه المنافسة بحكم أنها الدولة المضيفة، ولأنها لم تحصل من قبل على الميدالية الذهبية في هذه الألعاب.

وسيكون لقرار عدم مشاركة نيمار في كوبا أمريكا تأثيرا بالغا بالنسبة للمدير الفني للمنتخب البرازيلي كارلوس "دونجا"، نظرا لأن نجم برشلونة سجل ما يقرب من نصف أهداف الفريق الوطني منذ أن انضم إلى السيليساو في أغسطس 2010.

وفي مونديال البرازيل 2014 ، خرج منتخب السامبا من البطولة في نصف النهائي بهزيمة مريرة على أرضه أمام ألمانيا 7-1 في ظل غياب نيمار بسبب الإصابة، وفي كوبا أمريكا بتشيلي 2015 خرجت البرازيل من الدور ربع النهائي أمام باراجواي، في مباراة لم يشارك بها نجم برشلونة بسبب العقوبة.