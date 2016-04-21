زيدان: الاستمرار بهذا الأداء سيعني تحقيق الإنجازات.. ونادم بسبب رونالدو

(إفي): أعرب المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، عن فخره بالأداء الذي قدمه اللاعبون أمام فياريال وساهم في الفوز بنتيجة (3-0) في الجولة الـ34 لليجا، مؤكدا أنه على الرغم من أنه "لم يغير شيء" في ترتيب صدارة الليجا، إلا أن "اللعب بأداء اليوم" سيحققوا "إنجازات كبيرة".

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "نقدم أداءا جيدا في هذه الفترة، ونعمل بكل جهد. الفريق كان رائعا للغاية منذ الدقيقة الأولى حتى الأخيرة. استعدنا الكثير من الكرات، والمباراة كانت مثالية على المستوى الدفاعي. أنا سعيد للغاية بأداء الجميع".

وأضاف "من الرائع امتلاك هذه الكتيبة من اللاعبين. سنواصل اللعب أمام فرق معقدة للغاية ولكن إذا لعبنا بنفس أداء اليوم، دفاعيا وهجوميا، سنحقق إنجازات كبيرة. هناك بعض اللحظات الصعبة في بعض أوقات المباراة، ولكني راض تماما كمدرب عن أداء الفريق الذي يتحسن يوميا".

وخص زيزو بالحديث مواطنه كريم بنزيمة، مهاجم الفريق "من الأكيد أنه يقوم بأداء رائع منذ عدة أشهر. يسجل ويصنع أهداف، ويساهم في إتاحة المساحات لبقية زملائه. إنه يقدم عملا رائعا على الرغم من أن العمل في النهاية للفريق ككل".

وأعرب عن أسفه لعدم إراحة البرتغالي كريستيانو رونالدو في بعض المباريات، لاسيما بعد شعور النجم البرتغالي ببعض المتاعب في أعلى عضلة الفخذ اليمنى وعدم استطاعته إكمال المباراة في الدقيقة الأخيرة، حيث خرج مسرعا من الملعب دون التحدث مع أحد وسط ذهول من زيدان.

وقال في هذا الصدد "لقد شعر ببعض الآلام قبل النهية بقليل. لقد شعر بخوف كبير في هذه اللحظة. سنقف على حقيقة الأمر تماما غدا. أشعر بالهدوء أكثر الآن من لحظة خروجه من الملعب".

وأضاف "لقد شعر بخوف كبير بعد الإصابة وخرج مسرعا لأنه شعر بالقلق. ظل لدقيقة وكان يريد معرفة ما حدث في الحال. في النهاية، سنقف على حجم الإصابة غدا. نشعر جميعا بالقلق، باستثناء اللحظة الراهنة".

ومن المنتظر أن يخضع، هداف الليجا برصيد 31 هدف، لفحوصات طبية مكثفة غدا وبعد غد من أجل الوقوف على حجم الإصابة، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر من داخل النادي المدريدي أنها بسيطة، على الرغم من تفضيلهم الانتظار لنتيجة هذه الفحوصات.

وأسهم فوز الميرينجي في تواصل الصراع المحتدم على صدارة الليجا بعدما رفع رصيده من النقاط لـ78 في المركز الثالث ويبتعد بفارق نقطة وحيدة خلف برشلونة وأتلتيكو مدريد صاحبي المركزين الأول والثاني على الترتيب وذلك قبل أربع جولات من النهاية.