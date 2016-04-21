إبراهيم سعيد وزوجته يغيبان عن أولى جلسات دعوى الخلع

تغيب إبراهيم سعيد لاعب نادى الزمالك والأهلى السابق، وزوجته "ابتسام علاء" الشهيرة بـ"شهد عبد الله" اليوم الخميس، عن حضور أولى جلسات دعوى الخلع.

يذكر أن ابتسام علاء الشهيرة بـ"شهد عبد الله" زوجة لاعب النادى الأهلى والزمالك السابق، تقدمت بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة المعادى لتطليقها منه طلقة بائنة خلعا مقابل تنازلها عن كافة حقوقها المادية والشرعية ورد قيمة مقدم الصداق المبرم فى عقد الزواج بعد زواجه عرفيا من سيدة مغربية، وتم تحديد جلسة 13 مارس لنظر الطلب لكن سعيد تغيب عن الجلسة ليتم تحديد جلسة أخرى يوم 20 مارس، وبعد تغيب اللاعب عن الحضور للمرة الثانية تم إحالة الأمر للمحكمة للفصل فيه.

كما أقامت زوجة "سعيد" 3 دعاوى قضائية أخرى "نفقة صغير" لابنها آدم وإثبات حضانة مصروفات مدرسية، وفى المقابل اتهم اللاعب زوجته السابقة باستئجار بلطجية للاستيلاء على شقة الزوجية وتهديده بالقتل وأخيرا بارتكاب الزنا ونشر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صورا لها مع أحد الأشخاص وتقدم بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة المعادى لتمكينه من رؤية نجله "آدم".

- محكمة الأسرة تحدد 27 إبريل المقبل لنظر طلب رؤية اللاعب إبراهيم سعيد لنجله

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