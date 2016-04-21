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بلدية دبي تحدد المسؤوليات تجاه الوقاية من الحرائق

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بلدية دبي تحدد المسؤوليات تجاه الوقاية من الحرائق بلدية دبي تحدد المسؤوليات تجاه الوقاية من الحرائق

حرصاً على المصلحة العامة وحفاظاً على الأرواح والممتلكات وشاغلي المباني، حددت بلدية دبي مسؤولية كل من المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات بالإمارة تجاه الوقاية من الحريق ومنع استعمال المواد القابلة للاحتراق في المباني وتكسيه الواجهات وذلك في إطار الجهود التي تبذلها للارتقاء بمستوى البناء من خلال تطبيق أعلى المعايير العالمية للمواصفات والمقاييس، ولتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة، كما صرح بذلك المهندس خالد محمد صالح مدير إدارة المباني بالبلدية.
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