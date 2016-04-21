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ضبط تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالإكراه في أسيوط

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ضبط تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالإكراه في أسيوط ضبط تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالإكراه في أسيوط

مديرية امن اسيوط

 مراسل «ONA»:

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أبوتيج، الخميس، من ضبط تشكيل عصابى تخصص في السرقة بالإكراه باستخدام دراجة بخارية.

كان اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا يفيد ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة أبوتيج تفيد قيام كل من “س.ص.أ ” عاطل.، و”م.ش.ع “عاطل يقيمان ببندر أبوتيج دائرة قسم أبوتيج، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في سرقة حقائب اليد، والهواتف المحمولة بالطريق العام بالإكراه عن طريق انتزاع المتعلقات والفرار باستخدام دراجة بخارية [توك توك] خاصة بالمتهم الثاني.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهم وبحوزتهم مبلغ مالي قدره 150 جنيها وحقيبتين، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أكدا صحة التحريات وأن المضبوطات من متحصلات السرقة، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بارتكابهما واقعتي سرقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.

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