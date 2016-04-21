صور .. لقاء الخميسي وإيهاب فهمي يشاركون بسهرة كوميدية في «وش السعد»

يشارك كل من الفنانين لقاء الخميسي، وإيهاب فهمي، في السهرة الحادية عشر، من حلقات البرنامج الكوميدي الساخر “وش السعد”، مع النجم محمد سعد.

ومن المقرر أن يظهر الفنانين “لقاء، وإيهاب،” مع “بوحة” في إطار تمثيلي كوميدي ساخر من خلال قصة كوميدية، حول شخصية سيدة مجتمع ثرية تقوم برحلة بحرية وتقع لها أزمة ويعاونها قبطان المركب على تخطي المشكلة، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة، وتعرض الحلقة الجديدة من البرنامج” الكوميدي الساخر “وش السعد” غداً “الجمعه” في التاسعة والنصف مساءً.

وتتواصل حلقات “وش السعد” بالعرض إسبوعياً على مسرح “هيلتون رمسيس” في وسط القاهرة، ويتم تصويره بحضور جماهيري، ويشارك في كتابته فريق من الشباب، تحت إشراف الكاتب والمؤلف سامح سر الختم، ويخرجها تلفزيونياً سامح عبد العزيز، ويخرجها مسرحياً الفنان أشرف زكي والمخرج هشام عطوة.، ويشارك في تمثيل الحلقات سامية الطرابلسي، وحسن عبد الفتاح.