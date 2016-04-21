سفير بيلاروسيا بالقاهرة: استئناف شركة الطيران «بيلافيا» رحلاتها إلى شرم الشيخ

أعلن سيرجى راتشكوف, سفير بيلاروسيا بالقاهرة, الخميس، أن شركة الطيران البيلاروسية “بيلافيا” استأنفت رحلاتها من مينسك إلى شرم الشيخ أمس بعد توقف هذه الرحلات في ديسمبر الماضي بسبب تراجع الطلب من قبل السائحين البيلاروسيين, بينما استمرت “بيلافيا” في رحلاتها إلى الغردقة.

وأضاف راتشكوف – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم – أن بيلاروسيا لم تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى مصر في أعقاب سقوط طائرة الركاب الروسية العام الماضي, مؤكدا أن السنوات الأخيرة شهدت تضاعفا في أعداد السائحين البيلاروسيين الذين يقضون إجازاتهم في المنتجعات السياحية المصرية, واحتلت مصر المرتبة الثانية من حيث جذب عدد السائحين البيلاروسيين في عام 2015.

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