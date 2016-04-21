تركيا تُجمد أرصدة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح

قالت الحكومة التركية في جريدتها الرسمية، الخميس، إنها جمدت أرصدة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، تمشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي.

وأضافت الحكومة التركي، وفق ما نقلته عنها شبكة “سكاي نيوز عربية”، أنها جمدت كل أرصدة صالح في البنوك التركية وغيرها من المؤسسات المالية، بما في ذلك الخزائن.

وكان محققون عينتهم الأمم المتحدة قد أبلغوا مجلس الأمن بأنهم يشتبهون في أن صالح كون ثروة تصل إلى 60 مليار دولار أي ما يساوي الناتج المحلي الإجمالي اليمني السنوي خلال سنوات حكمه الطويلة.

وتحالف صالح مع الحوثيين الذين سيطروا على مدن يمنية في انقلاب على الحكومة الشرعية.