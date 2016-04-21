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وزير التموين يطلق مبادرة «أهلا رمضان» لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالمحافظات

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وزير التموين يطلق مبادرة «أهلا رمضان» لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالمحافظات وزير التموين يطلق مبادرة «أهلا رمضان» لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالمحافظات

وزير الدكتور خالد حنفي – أرشيفية

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، الخميس، إطلاق مبادرة “أهلا رمضان” تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، حيث سيتم إقامة معارض سلعية على مساحة 30 ألف متر مربع موزعة فى مختلف المحافظات لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وموحدة في كل المعارض علي مستوي الجمهورية.

 وتشمل أيضا عروض سلعية علي أن تبدأ أقامتها منتصف شهر شعبان المقبل، وأنه سيتم لأول مرة صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز من هذه المعارض السلعية بقيمة تصل الي مليار ونصف جنيه خلال فترة شهر رمضان وذلك بالاضافة صرفها من المجمعات الاستهلاكية ومحلات البقالة التموينية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية لإطلاق مبادرة”أهلا رمضان” وحضره أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأحلام رشدي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وياسر عباس نائب رئيس الجهاز والدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية.

وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مبادرة “أهلا رمضان” تعكس إهتمام الدولة بالمواطن البسيط وإنحيازها للاسرة المصرية ومرحلة تحالف بين القطاع العام والخاص وتعطي رسالة واضحة أن الاقتصاد المصري سوق حر كما عرفه الدستور المصري ونفذته وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع أصحاب الاعمال الشرفاء.

وأشار إلى أن نجاح وزارة التموين في تطبيق منظومتي الخبز والسلع التموينية والتي أدت الي توفير الخبز والقضاء علي الطوابير وتوفير السلع الجيدة وفارق النقاط الذي يصل الي 6 مليار جنيه سنويا وتوفير الالاف من فرص العمل تم بالتعاون والتنسيق مع 52 ألف صاحب مخبز ومحل بقالة تموينية من القطاع الخاص والمنتسبين للغرف التجارية وأن وان القطاع الخاص ينتج أكثر من 70% من الناتج المحلي ويوفر مثيله من فرص العمل.

وقال إن المعارض سوف تكون نمط موحد فى كافة المحافظات وأنه سيتم تشكيل مجموعات مشتركة من وزارة التموين والغرف التجارية لوضع الخطط ولتنظيم المعارض والتواصل مع الموردين والتنسيق مع الجهات المختلفة.

وأشار إلى أن برنامج الذى وافق عليه مجلس النواب يعمل على تنفيذ خطط واقعية لزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية حيث تبنت الحكومة خطة لتعزيز ودعم الصادرات المصرية وأن العملية الاستيرادية تتم وفقا لخطة طويلة الاجل وليست قصيرة الأجل مما يؤدي الي ثبات السلع وأن هناك إلتزام من البنك المركزي بتوفير العملة الأجنبية للسلع الاساسية سواء كان للحكومة او القطاع الخاص

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن المعارض التي سيتم إقامتها بالمحافظات تصل تكاليفها الي نحو 9 ملايين جنيهوأن اللجان التي تم تشكيلها بين الاتحاد ووزارة التموين والتجارة الداخلية سوف تراعي إختيار السلع الاساسية الغذائية التي سيتم طرحها بالمعارض حسب أنماط المستهلكين في كل محافظة وإستهلاكهم خلال شهر رمضان مع طرح كميات كبيرة من ياميش رمضان والالتزام بالأسعار التى سيتم الاعلان عنها.

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