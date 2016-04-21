محافظ كفرالشيخ ورئيس هيئة الثروة السمكية يتفقدان مشروع الاستزراع السمكى

تفقد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، واللواء حمدى بدين رئيس الهيئة القومية للثروة السمكية، اليوم الخميس، مشروع الاستزراع السمكى ببركة غليون، التى ينفذها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، بالساحل الشمالى لمحافظة كفر الشيخ، بحضور اللواء أركان حرب ياسر أحمد محمود "جهاز الخدمة الوطنية"، واللواء.ط. طارق عيسى مدير المشروع، والمهندس على عبد الستار رئيس مركز ومدينة مطوبس، وعدد من القيادات العسكرية والتنفيذية.

وخلال اللقاء تم استعراض خطوات تنفيذ مشروع الاستزراع السمكى وإنتاج القشريات والأسماك البحرية ببركة غليون، كما تم استعراض عدد من أقسام المشروع المختلفة، التى تقوم على إنتاج الأسماك، بالإضافة إلى المشروعات التى تقوم على عمليات تصنيع الأسماك، إضافة إلى تفقد عدد من الأحواض السمكية، ومجارى الرى والصرف الخاصة بالمشروع، التى تعمل وفق منظومة آلية متكاملة طبقا للمواصفات العالمية، وتم التعرف على النواحى والاشتراطات الفنية والهندسية التى تم مراعاتها أثناء عمليات الإنشاء لهذا المشروع العملاق، إضافة أيضا إلى مواقع التطوير والتنمية بالساحل الشمالى للمحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماما كبيرا بتنمية الثروة السمكية بمحافظة كفر الشيخ، وافتتاح المشاريع القومية، وتوفير المناخ المناسب للاستثمار فيها، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم تطوير القرى المجاورة للمشروع منها أعمال رصف وتوسعة طرق ودعم القطاع الصحى، بالإضافة إلى توفير آلاف فرص العمل لأبناء المحافظة، والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن هذا المشروع يعد انطلاقة قوية فى مجال تنمية الثروة السمكية ليس بمحافظة كفر الشيخ التى تنتج 40% من الناتج القومى من الأسماك فحسب، ولكن على المستوى القومى، وخاصة أن هناك مشاريع تقوم على صناعة الأسماك، ولا سيما أنه سيكون هناك تعاون بين جهاز الخدمة الوطنية وجامعة كفر الشيخ من خلال كلية الثروة السمكية، حول إيجاد حلول سريعة وجذرية للمشكلات التى تواجه قطاعات الثروة السمكية بالمحافظة وتنميتها.

ومن جانبه، أكد اللواء حمدى بدين، أنه سيتم من خلال هذا المشروع توفير 5 آلاف فرصة عمل مباشرة، و10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة، مضيفا أن هذا المشروع يدعم الاقتصاد القومى بمنتجات الأسماك والجمبرى، لافتا إلى أن هذا المشروع العملاق يعد دليلا على اهتمام القيادة السياسية بتنمية محافظة كفر الشيخ، مشيراً إلى أنها تُعد من المحافظات الواعدة التى تتمتع بمقومات الاستثمار السياحى والصناعى والزراعى.

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