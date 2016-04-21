محافظ الغربية يستعرض مشروعات الصرف الصحى بقرى مرك السنطة

ناقش اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى تنفيذها هذا العام بقرى مركز ومدينة السنطة، بحضور نواب البرلمان عن المركز والمدينة.

وقال بيان للمحافظة اليوم، إن المحافظ ناقش مشروع استكمال شبكة مياه السنطة واستكمال مشروع صرف صحى السنطة ومشروع صرف صحى قرية أبو الجهور، ومشروع صرف صحى قرية الجميزة بتكلفة اجمالية لهذه المشروعات بلغت 214 مليون جنيه.

وأصدر المحافظ توجيهاته بسرعة حل مشكلة ضعف المياه فى بعض قرى المركز والمدينة، ثم استعرض خطة إدراج 28 قرية من قرى مركز السنطة فى خطة العام المقبل 2016/2017، وبذلك تكون جميع قرى مركز ومدينة السنطة مشمولة بخدمة مياه الشرب النقية وخدمة الصرف الصحى.

حضر الاجتماع اللواء السيد سعيد سكرتير عام المحافظة، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالغربية.