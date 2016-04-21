متعب لمارتن يول: ماذا ينقصني لأكون رقم 1؟

يجهز عماد متعب مهاجم الأهلي عدة رسائل سيوجهها إلى مارتن يول المدير الفني للفريق بسبب قلة مشاركاته في الفترة الأخيرة.

وأوضح متعب: "سأطلب عقد جلسة مع مارتن يول، لمعرفة أسباب عدم إشراكي بشكل أساسي في المباريات الأخيرة، وعلى أي أساس يتم تقييمي فني أم بدني".

وأضاف عبر قناة "صدى البلد": "أريد توضيح ماذا ينقصني لأكون رقم 1 في خط هجوم الفريق، وأدخل في منافسة مع زملائي".

وصرح: "منذ عامين، وبالتحديد عند تولي جاريدو المسئولية، لا أعرف سبب عدم مشاركتي سوى لدقائق أو استبعادي تماما من القائمة".

واستطرد: "في الموسم الماضي تحت قيادة جاريدو ثم فتحي مبروك، سجلت 21 هدفًا، أي أنا لست عاجزًا أو أسير على عكازين.

وتابع: "أسعى أيضا لمعرفة ما أحتاجه لأشارك بمعدل أفضل، هل لأسباب فنية أم بدنية، وقتها سأخوض تدريبات إضافية لتحسين لياقتي".

وواصل: "أتدرب بجدية كبيرة يوميا، وبعد الجلسة مع مارتن يول، ومعرفة الأسباب، سأفكر مع نفسي في الخطوة القادمة".

وأتم: "لا توجد مشاكل بيني وبين مارتن يول، ولكن أنا لاعب كبير ومن حقي أفهم لماذا لا أشارك، وماذا ينقصني لأدخل المنافسة وانضم للتشكيلة الأساسية".

ولم يشارك متعب سوى بديل في 3 مباريات فقط تحت قيادة مارتن يول".