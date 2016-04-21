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سقوط عاطلين وآخر قاموا بسرقة 50 ألف جنيه من ضابط أثناء خروجه من بنك فى طوخ

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سقوط عاطلين وآخر قاموا بسرقة 50 ألف جنيه من ضابط أثناء خروجه من بنك فى طوخ سقوط عاطلين وآخر قاموا بسرقة 50 ألف جنيه من ضابط أثناء خروجه من بنك فى طوخ
نجحت مباحث القليوبية من ضبط عاطلين وآخر قاموا بسرقة مبلغ 50 ألف جنيه من ضابط أثناء خروجه من بنك بدائرة مركز طوخ، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية بالواقعة.

دلت تحريات المباحث إلى أنه تلقى مأمور مركز طوخ بلاغا من الملازم أول "محمد .م" 27 سنة ضابط بالقوات المسلحة ومقيم بندر طوخ، أنه حال خروجه من بنك الإسلامى فرع طوخ عقب صرفه مبلغ 50 ألف جنيه، قام بوضعها بحقيبة يد خاصة به، وقام شخصان يستقلان دراجة نارية بخطف الحقيبة وبها المبلغ المالى وفرا هاربين بالانتقال لمكان البلاغ وفحص الكاميرات الخاصة بالبنك أمكن التوصل إلى تحديد أحد المتهمين المدعو مسعد إبراهيم 36 سنة عاطل ومقيم بلتان – دائرة المركز.. السابق اتهامه فى 15 قضية.

تم ضبط المتهم وبصحبته نجل عمه المدعو إبراهيم السيد وشهرته "إبراهيم كسح " 23 سنة عاطل السابق اتهامه فى 6 قضايا وبحوزة الأول الحقيبة المستولى عليها، وبداخلها مبلغ مالى 45 ألف جنيه، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك ونجل عمه المضبوط بصحبته أثناء استقلالهما الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة، وآخر يدعى محمد أشرف وشهرته "محمد كابو"31 سنة معاش قوات مسلحة، والذى يقوم بتتبع المجنى عليهم من داخل البنك والإشارة لهما بارتكاب الواقعة، وأنه تحصل منهما على مبلغ 5 آلاف جنيه المتبقية من المبلغ المستولى عليه، وباستهداف الأخير تبين هروبه، تم إخطار الشرطة العسكرية فى حينه. وجارى تطوير مناقشة المتهمين للوقوف على حجم نشاطهما الإجرامى، وتكثيف الجهود لضبط الهارب.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 19976 جنح مركز طوخ لسنة 2016م .
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