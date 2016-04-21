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ضبط 435 قرصا مخدرا بحوزة 5 أشخاص فى حملة أمنية بأسيوط

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ضبط 435 قرصا مخدرا بحوزة 5 أشخاص فى حملة أمنية بأسيوط ضبط 435 قرصا مخدرا بحوزة 5 أشخاص فى حملة أمنية بأسيوط
تمكنت مديرية أمن أسيوط، من ضبط 435 قرصا مخدرا بحوزة 5 أشخاص وذلك خلال حملة أمنية مكبرة.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا يفيد تمكن الحملات الأمنية لضبط العقاقير المخدرة والمتاجرين فيها، من ضبط "إ.س.أ" مقيم 15مايو القاهرة، بحوزته 90 قرصا مخدرا بقصد الاتجار، و"ا.ب.ف" فلاح ومقيم درنكة دائرة مركز أسيوط.. بحوزته 100 قرص مخدر بقصد الاتجار، و"ص.م.م" مقيم الغنايم بحرى دائرة مركز الغنايم.. بحوزته 10 أقراص مخدر ة بقصد التعاطى، و"م.ش. م" موظف، ومقيم الوليدية دائرة قسم ثان وبحوزته 210 أقراص مخدرة ومبلغ مالى قدره 25 جنيها من متحصلات البيع بقصد الاتجار، وضبط المدعو "م.ج.أ "عاطل، ومقيم البيسرى دائرة قسم أول، وبحوزته 25 قرصا مخدرا.

وتم تحرير محضر بالمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
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