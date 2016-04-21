أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على عامل متهم بحرق مبنى النيابة العامة فى مركز ديرمواس بالمنيا

Google+ Print
القبض على عامل متهم بحرق مبنى النيابة العامة فى مركز ديرمواس بالمنيا القبض على عامل متهم بحرق مبنى النيابة العامة فى مركز ديرمواس بالمنيا
ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ديروط فى أسيوط، القبض على عامل متهم بالاشتراك فى حريق مبنى النيابة العامة بمركز ديرمواس التابع لمحافظة المنيا.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من المقدم محمد عصامى رئيس مباحث مركز شرطة ديروط، يفيد تمكن ضباط المباحث من ضبط "م. ع.أ" عامل مقيم قرية الحوطا الشرقية مركز ديروط، المطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية مركز ديرمواس المنيا "حريق النيابة العامة بدير مواس"، وتم تحرير محضر، وجارى العرض على النيابة.


>- ضبط شخصين كونا تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه بأسيوط
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365