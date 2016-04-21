القبض على عامل متهم بحرق مبنى النيابة العامة فى مركز ديرمواس بالمنيا

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ديروط فى أسيوط، القبض على عامل متهم بالاشتراك فى حريق مبنى النيابة العامة بمركز ديرمواس التابع لمحافظة المنيا.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من المقدم محمد عصامى رئيس مباحث مركز شرطة ديروط، يفيد تمكن ضباط المباحث من ضبط "م. ع.أ" عامل مقيم قرية الحوطا الشرقية مركز ديروط، المطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية مركز ديرمواس المنيا "حريق النيابة العامة بدير مواس"، وتم تحرير محضر، وجارى العرض على النيابة.

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