عقار الميتفورمين المعالج للسكر يخفض وفيات القلب بنسبة 40%

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن عقار "الميتفورمين" المستخدم لعلاج مرض السكر من النوع 2 يخفض خطر الوفاة من النوبات القلبية والسكتة الدماغية بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40%، مقارنة مع الأدوية الأخرى.

وقال كبير معدى الدراسة الدكتور شارى بولين، إن شركات الأدوية ما زالت تبتكر عقاقير جديدة لخفض نسبة السكر فى الدم وتحسن المخاوف والآثار الجانبية التى تتعلق بالسلامة من الأدوية القديمة.

وأشار الباحثون إلى أن البالغين الذين يعانون من مرض السكرى غالبا ما يحتاجون أكثر من دواء واحد للسيطرة على نسبة السكر فى الدم، لافتين إلى أن الأدوية الجديدة لا تظهر أنها أكثر أماناً من الأدوية القديمة. وأكد الباحثون أن عقار الـ"ميتفورمين" لا يزال الأكثر أمانا والأكثر فعالية من الأدوية المستخدمة لعلاج النوع 2 من مرض السكرى.

وأضاف الدكتور بولين، أستاذ الطب والسكر فى مركز جامعة كيس ويسترن ريزيرف للصحة والبحوث والعناية، بمعهد كليفلاند كلينيك الأمريكى، أن مرضى السكرى غير المنضبط معرضون لخطر الموت من نوبة قلبية أو سكتة دماغية، لذلك يجب العناية به لجنب الإصابة بالأمراض. ونشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الإخبارى الأمريكى “Health Day News”.

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