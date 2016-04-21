نقابة المعلمين بجنوب سيناء توجه الشكر لنقيب معلمى مصر والعرب

وجهت نقابة المعلمين بمحافظة جنوب سيناء الشكر والتقدير والعرفان للدكتور "خلف الزناتى" نقيب معلمى مصر والعرب، لدعمه المستمر لنقابة المعلمين بجنوب سيناء ولجهوده فى إقامة أول دورة تدريبية، للتنمية البشرية على أرض جنوب سيناء، كما تقدمت بالشكر أيضا لوكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة السيد سويلم، لدعمه أيضا لنقابة المعلمين ودوره فى إقامة هذه الدورة التدريبية الأولى للتنمية البشرية وتذليل كافة العقبات.

جاء ذلك خلال كلمات الافتتاح اليوم لنقيب المعلمين بجنوب سيناء عصام الدين رجب، الذى أكد أن الفضل الأول يرجع لدعم خلف الزناتى نقيب معلمى مصر والعرب فى إقامة هذه الدورة التدريبية بجنوب سيناء.

ووجه رجب الشكر لجميع زملائه على التعاون والتنظيم الجيد للدورة فى يومها الأول، موضحا أن الدورة تقام بالتعاون مع المعهد العربى للدراسات التابع لاتحاد المعلمين العرب، وأنه سعيد بنسبة المشاركة التى اقتربت من 200 معلم.

وأكد "رجب" أن الدورة يومان، يحاضر فى اليوم الأول الدكتورة عزة الخضيرى المحاضر الدولى وأستاذة التربية والآداب وعلم النفس.

وسوف يحاضر فى اليوم الثانى الدكتور محمد صلاح الدين نائب رئيس أكاديمية جلاسكو للتنمية البشرية والخبير فى مهارة التواصل وإعداد القادة والكوادر البشرية.

من جانبه أكد ياسر عرفات أمين صندوق النقابة فى كلمته، أنه تحدد لإقامة الدورة الأسبوع الماضى، ولكن تم تأجليها لتقام هذا الأسبوع، وأن هذه الدورات ليحصل عليها المعلم فى القاهرة ستكلفه مبالغ طائلة، وأضاف أن نقيب معلمى مصر والعرب صمم على إقامة الدورة تيسيرا على الزملاء معلمى جنوب سيناء الذى يكن لهم تقدير من نوع خاص .

شهد الافتتاح السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم يرافقه محمد عقل وكيل المديرية، وعلى حسن، مدير عام إدارة طور سيناء التعليمية، وعصام رجب نقيب المعلمين، وياسر عرفات أمين الصندوق، ومحمد تقى الدين أمين السر، ووفد من التنظيم والإدارة يتقدمه المديرة سامية محمود، والشيخ سليمان أبوبريك، شيخ قبيلة المزينة من المهتمين بالعملية التعليمية، والشيخ خليل الحويطى، نائب رئيس مجلس الأمناء، وناصر تمام، رئيس مجلس إدارة جمعية الإخاء لتنمية المجتمع المحلى.

قام بتقديم الافتتاحية والتنظيم كل من، عصام إبراهيم، وماجدة السعيد، ومحمد محمود، وإبراهيم الألفى، وعبده عبد اللاه، وعماد حمدى.

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