أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نقابة المعلمين بجنوب سيناء توجه الشكر لنقيب معلمى مصر والعرب

Google+ Print
نقابة المعلمين بجنوب سيناء توجه الشكر لنقيب معلمى مصر والعرب نقابة المعلمين بجنوب سيناء توجه الشكر لنقيب معلمى مصر والعرب
وجهت نقابة المعلمين بمحافظة جنوب سيناء الشكر والتقدير والعرفان للدكتور "خلف الزناتى" نقيب معلمى والعرب، لدعمه المستمر لنقابة المعلمين بجنوب سيناء ولجهوده فى إقامة أول دورة تدريبية، للتنمية البشرية على أرض جنوب سيناء، كما تقدمت بالشكر أيضا لوكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة السيد سويلم، لدعمه أيضا لنقابة المعلمين ودوره فى إقامة هذه الدورة التدريبية الأولى للتنمية البشرية وتذليل كافة العقبات.

جاء ذلك خلال كلمات الافتتاح اليوم لنقيب المعلمين بجنوب سيناء عصام الدين رجب، الذى أكد أن الفضل الأول يرجع لدعم خلف الزناتى نقيب معلمى مصر والعرب فى إقامة هذه الدورة التدريبية بجنوب سيناء.

ووجه رجب الشكر لجميع زملائه على التعاون والتنظيم الجيد للدورة فى يومها الأول، موضحا أن الدورة تقام بالتعاون مع المعهد العربى للدراسات التابع لاتحاد المعلمين العرب، وأنه سعيد بنسبة المشاركة التى اقتربت من 200 معلم.

وأكد "رجب" أن الدورة يومان، يحاضر فى اليوم الأول الدكتورة عزة الخضيرى المحاضر الدولى وأستاذة التربية والآداب وعلم النفس.

وسوف يحاضر فى اليوم الثانى الدكتور محمد صلاح الدين نائب رئيس أكاديمية جلاسكو للتنمية البشرية والخبير فى مهارة التواصل وإعداد القادة والكوادر البشرية.

من جانبه أكد ياسر عرفات أمين صندوق النقابة فى كلمته، أنه تحدد لإقامة الدورة الأسبوع الماضى، ولكن تم تأجليها لتقام هذا الأسبوع، وأن هذه الدورات ليحصل عليها المعلم فى القاهرة ستكلفه مبالغ طائلة، وأضاف أن نقيب معلمى مصر والعرب صمم على إقامة الدورة تيسيرا على الزملاء معلمى جنوب سيناء الذى يكن لهم تقدير من نوع خاص .

شهد الافتتاح السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم يرافقه محمد عقل وكيل المديرية، وعلى حسن، مدير عام إدارة طور سيناء التعليمية، وعصام رجب نقيب المعلمين، وياسر عرفات أمين الصندوق، ومحمد تقى الدين أمين السر، ووفد من التنظيم والإدارة يتقدمه المديرة سامية محمود، والشيخ سليمان أبوبريك، شيخ قبيلة المزينة من المهتمين بالعملية التعليمية، والشيخ خليل الحويطى، نائب رئيس مجلس الأمناء، وناصر تمام، رئيس مجلس إدارة جمعية الإخاء لتنمية المجتمع المحلى.

قام بتقديم الافتتاحية والتنظيم كل من، عصام إبراهيم، وماجدة السعيد، ومحمد محمود، وإبراهيم الألفى، وعبده عبد اللاه، وعماد حمدى.

دورة-تدريبية-(1)

دورة-تدريبية-(2)

دورة-تدريبية-(3)

دورة-تدريبية-(4)


>- بالصور.. نقابة المعلمين تنظم دورة "المعلم العبقرى" بجنوب سيناء

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر