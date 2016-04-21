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الخارجية الأمريكية: واشنطن تؤكد أهمية استئناف مفاوضات السلام السورية

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الخارجية الأمريكية: واشنطن تؤكد أهمية استئناف مفاوضات السلام السورية الخارجية الأمريكية: واشنطن تؤكد أهمية استئناف مفاوضات السلام السورية

رفضت وزارة الخارجية الأمريكية تعليقات رئيس وفد حكومة سوريا لمفاوضات السلام بشار الجعفرى الذى قال أمس إن قرار المعارضة تعليق مشاركتها فى مفاوضات جنيف سيساعد على حل الصراع.

ونقل راديو (سوا) الأمريكى الخميس، عن المتحدث باسم الوزارة جون كيربى قوله: "لا نعتقد أن الطريق الصحيح هو إبعاد المعارضة من هذه المباحثات، فى الحقيقة العكس صحيح تماما".

ودعا كيربى وفد السورية لتفسير ما يعنيه بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة.

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست، قد أعلن أمس الأول مواصلة واشنطن مساعيها لتحقيق السلام فى سوريا، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستحث المعارضة على المشاركة فى المفاوضات.
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