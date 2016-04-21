صفقة لتبادل الأسرى بين القاعدة والحوثيين فى حضرموت شرقى اليمن

ذكرت مصادر محلية فى مدينة المكلا بمحافظة حضرموت جنوب شرقى اليمن أن صفقة سرية لتبادل الأسرى تمت بين عناصر تنظيم القاعدة وجماعة أنصار الله الحوثيين.

ونقلت صحيفة (عدن الغد) أن عملية التبادل تمت مساء أمس الأول بالقرب من مدينة "سيئون" بحضرموت وسلمت القاعدة جماعة الحوثى 71 من معتقليها فى حين سلمت جماعة الحوثى القاعدة 50 من عناصر التنظيم بينهم عناصر اعتقلوا على يد قوات الأمن والجيش اليمنى قبل عام 2014.

وأشارت المصادر إلى أن هذه هى أول صفقة من نوعها بين الجانبين، ولم يعلن الطرفان رسميا عن إتمام هذه الصفقة.

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