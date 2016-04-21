أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط اثنين بحوزتهما بندقيتين آليتين و110 أعيرة نارية أثناء مشاجرة بقنا

Google+ Print
ضبط اثنين بحوزتهما بندقيتين آليتين و110 أعيرة نارية أثناء مشاجرة بقنا ضبط اثنين بحوزتهما بندقيتين آليتين و110 أعيرة نارية أثناء مشاجرة بقنا
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم قنا اليوم، من ضبط شخصين بحوزتهما بندقيتين آليتين و110 طلقات أثناء مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بمدينة قنا.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط كل من، "محمد . ح" و"أحمد . ه" وبحوزتهما بندقيتين آليتين و7 خزن و110 أعيرة نارية أثناء مشاجرة بين عائلتين بمدينة قنا، جارى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لتتولى التحقيقات.


>- مصرع اثنين وإصابة 3 فى حادث تصادم سيارتين بقنا
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365