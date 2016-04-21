ضبط اثنين بحوزتهما بندقيتين آليتين و110 أعيرة نارية أثناء مشاجرة بقنا

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم قنا اليوم، من ضبط شخصين بحوزتهما بندقيتين آليتين و110 طلقات أثناء مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بمدينة قنا.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- مصرع اثنين وإصابة 3 فى حادث تصادم سيارتين بقنا
>
>
تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط كل من، "محمد . ح" و"أحمد . ه" وبحوزتهما بندقيتين آليتين و7 خزن و110 أعيرة نارية أثناء مشاجرة بين عائلتين بمدينة قنا، جارى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لتتولى التحقيقات.
>- مصرع اثنين وإصابة 3 فى حادث تصادم سيارتين بقنا
>
>