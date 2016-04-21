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سفير بيلاروسيا بالقاهرة: استئناف شركة طيران "بيلافيا" رحلاتها إلى شرم الشيخ

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سفير بيلاروسيا بالقاهرة: استئناف شركة طيران "بيلافيا" رحلاتها إلى شرم الشيخ سفير بيلاروسيا بالقاهرة: استئناف شركة طيران "بيلافيا" رحلاتها إلى شرم الشيخ
صرح سيرجى راتشكوف، سفير بيلاروسيا بالقاهرة، بأن شركة الطيران البيلاروسية "بيلافيا" استأنفت رحلاتها من مينسك إلى شرم الشيخ أمس، بعد توقفها منذ ديسمبر الماضى، بسبب تراجع الطلب من قبل السائحين البيلاروسيين، بينما استمرت "بيلافيا" فى رحلاتها إلى الغردقة.

وأضاف راتشكوف - فى تصريحات صحفية، أن بيلاروسيا لم تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى فى أعقاب سقوط طائرة الركاب الروسية العام الماضي، مؤكدا أن السنوات الأخيرة شهدت تضاعفا فى أعداد السائحين البيلاروسيين الذين يقضون إجازاتهم فى المنتجعات السياحية المصرية، واحتلت مصر المرتبة الثانية من حيث جذب عدد السائحين البيلاروسيين فى عام 2015.


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