لأول مرة.. الإسكان تطرح كراسات شروط لحجز 500 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل

تستعد مكاتب البريد وفروع بنك التعمير والإسكان بمختلف المحافظات لاستقبال المواطنين الراغبين فى شراء كراسات شروط حجز الـ500 ألف وحدة سكنية التى أعلنت عنها وزارة الإسكان فى جميع المحافظات والمدن الجديدة.

وتعد هذه هى المرة الأولى التى تطرح فيها وزارة الإسكان كراسات شروط لحجز وحدات مشروع المليون وحدة سكنية، حيث كانت تكتفى فى الإعلانات السابقة بطباعة استمارات حجز فى الإعلان الذى يتضمن عدد الوحدات السكنية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلن عن بدء سحب كراسات الشروط، لحجز 500 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل فى كل المدن، اعتبارا من بعد غدا السبت، وذلك فى مكاتب للبريد وفروع بنك التعمير والإسكان بمختلف المحافظات.

وأوضح الوزير أنه سيتم فتح باب الحجز لأكثر من 100 ألف وحدة سكنية فى مراحل التشطيب بالمحافظات والمدن الجديدة (3 غرف وصالة، بمساحة تصل إلى 90م2) تشطيب كامل، فى 24 محافظة. ولفت وزير الإسكان أنه سيتم فتح باب الحجز لـ400 ألف وحدة سكنية، كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، سيتم الانتهاء من تنفيذها خلال عام بالمحافظات والمدن الجديدة (3 غرف وصالة، بمساحة تصل إلى 90م2) فى 27 محافظة، وذلك بنظام التمليك بالمشروع، ابتداءً من يوم الأحد 1/5/2016 حتى يوم الثلاثاء 31/5/2016.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه بالنسبة للوحدات التى فى مراحل التشطيب سيتم تخصيصها تباعا، بعد انتهاء الإجراءات الإدارية، وتحديد المستحقين، على أن يتم سداد باقى مقدم الحجز خلال أسبوعين من تاريخ إخطار المتقدم برسالة نصية على الموبايل المسجل، أما بالنسبة للوحدات التى سيتم الانتهاء من تنفيذها خلال عام فسيتم سداد مقدم الحجز على أقساط قبل الاستلام.

وأكد أنه سيتم تقسيط ثمن الوحدة على 20 عاما بنظام التمويل العقارى، ويتم توفير دعم نقدى لا يرد من الدولة لكل مستفيد بالمشروع، يتراوح بين 5 آلاف و25 ألف جنيه، حسب دخل المواطن.