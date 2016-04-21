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سفير مصر بالأردن:إنشاء إسرائيل قطع اتصال الشرق بالغرب وجسر السعودية يعيده

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سفير مصر بالأردن:إنشاء إسرائيل قطع اتصال الشرق بالغرب وجسر السعودية يعيده سفير مصر بالأردن:إنشاء إسرائيل قطع اتصال الشرق بالغرب وجسر السعودية يعيده
قال السفير خالد ثروت، سفير بالإردن، العلاقة بين البلدين من أقوى العلاقات فى الوطن العربى ويوجد عدد كبير من المصريين العاملين بالمملكة الأردنية ويبلغ عددهم 637 ألف مصرى، حسب آخر إحصاء رسمى قامت به الأردنية.

السفير خالد ثروت، سفير مصر بالإردن (1)

وأضاف أن القنصلية تقوم بعدة أدوار لخدمة المصريين المقيمين بالأردن منها الخدمات القنصلية وحل الخلافات الزوجية بالاتفاق مع جمعيات المرأة، وإجراءات الزواج والطلاق، التأشيرات والتصديقات على الوثائق التجارية.
>السفير خالد ثروت، سفير مصر بالإردن (5)

وأكد السفير خالد ثروت بمقر السفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان أنه تم تكليف المكتب التجارى بالسفارة المصرية بالأردن بعمل دراسة على السوق الاردنى وحركة التجارة البرية بالشاحنات من مصر إلى الأردن وللسعودية والخليج أو من سوريا والعراق وأيضا حركة الشاحنات التى تسافر إلى مصر من الأردن وسوريا والعراق.
>السفير خالد ثروت، سفير مصر بالإردن (6)

وبسبب غلق الحدود السورية مع كل من الأردن والعراق تأثرت حركة السلع المستوردة التى تمر بهذه الحدود وتم تكليف المكتب التجارى بعمل دراسة على السوق وكيفية عمل إحلال لهذه المنتجات والسلع، حيث نسعى لزيادة نسبة التبادل التجارى بين البلدين، وإرسال الدراسة للجهات المعنية بالدولة وهى وزارة التجارة والغرف التجارية بمصر.
>السفير خالد ثروت، سفير مصر بالإردن (2)

وقال إن زيارات الملوك والرؤساء لمصر هى فرصة عظيمة جدا، وتوجه رسائل كثيرة للعالم للوقوف بجانب مصر لمحاربة الإرهاب للتأكيد على استقرارها وتشجيع الاستثمار، خاصة إذا كانت الزيارة مصحوبة برجال أعمال ومستثمرين تشجع الدول الآخرى على الاستثمار وزيادة حجم التبادل التجارى.
>السفير خالد ثروت، سفير مصر بالإردن (4)

وأكد أن الجسر البرى بين مصر والسعودية له فوائد عديدة، ومنذ إنشاء إسرائيل فى عام 1948 انقطع الاتصال والربط البرى بين المشرق العربى والمغرب العربى، والجسر البرى الجديد يُعيد الاتصال ويؤدى إلى زيادة حركة التجارة البرية بين البلاد وخاصة مصر والسعودية وبين أوروبا وإفريقيا ويعيد بالنفع على الاقتصاد المصرى، كما أنه سيتم إنشاء خط سكة حديد لنقل البضائع، مما يؤثر على زيادة التبادل التجارى بين البلاد.

السفير خالد ثروت، سفير مصر بالإردن (3)

ويعمل الجسر البرى على تنشيط السياحة خاصة فى سيناء وليس فقط ولكن على مستوى الخليج بأكمله، ويساعد على تقصير المدة الزمنية فى نقل الحجاج والمعتمرين بين مصر والسعودية.

السفير خالد ثروت، سفير مصر بالإردن (7)

السفير خالد ثروت، سفير مصر بالإردن (8)

السفير خالد ثروت، سفير مصر بالإردن (9)

السفير خالد ثروت، سفير مصر بالإردن (10)

السفير خالد ثروت، سفير مصر بالإردن (11)


>- بالفيديو..سفير مصر بالأردن: سلطات عمان فى طريقها لاستيقاف المعتدى على الشاب المصرى

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مصر 365

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