أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالفيديو والصور.. محافظ الوادى الجديد يفتتح معرض الوسائل التعليمية بالخارجة

Google+ Print
بالفيديو والصور.. محافظ الوادى الجديد يفتتح معرض الوسائل التعليمية بالخارجة بالفيديو والصور.. محافظ الوادى الجديد يفتتح معرض الوسائل التعليمية بالخارجة
افتتح مساء أمس، اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد معرض الوسائل التعليمية لخدمة المناهج الدراسية واحتفالية التعلم النشط بالمركز الاستكشافى للعلوم بمدينة الخارجة، بحضور مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة وعدد من قيادات التعليم وأولياء الأمور وبمشاركة 40 مدرسة لتعلم وسائل تعليمية تخدم المواد الدراسية والوسائل المنهجية.

وقالت آمال عبد المريد منسق المعرض ومسئول التعلم النشط، إن المعرض يتضمن أنشطة صيفية تمثلت فى (عربى – رياضيات – علوم – لغة إنجليزية) وأنشطة غير صيفية (زراعة – ـ فن)، وتم تكريم عدد 11 مدرسة منها عدد 6 مدارس ابتدائى وعدد 3 مدارس إعدادى ومدرسة التربية الفكرية للصم وضعاف السمع، والتى تشارك لأول مرة فى معرض الوسائل التعليمية.

وأبدى المحافظ إعجابه بما قدمه الطلاب من إبداعات فى وسائل التعليم، مؤكدا على حرص المحافظة على تبنى المبدعين فى شتى المجالات حتى يقتدى بهم الجميع.

وقدم المحافظ الشكر للقائمين على تنظيم الاحتفالية والمعرض .

محافظ الوادى الجديد يفتتح معرض الوسائل التعليمية بالخارجة (1)

محافظ الوادى الجديد يفتتح معرض الوسائل التعليمية بالخارجة (2)

محافظ الوادى الجديد يفتتح معرض الوسائل التعليمية بالخارجة (3)

محافظ الوادى الجديد يفتتح معرض الوسائل التعليمية بالخارجة (4)

محافظ الوادى الجديد يفتتح معرض الوسائل التعليمية بالخارجة (5)

محافظ الوادى الجديد يفتتح معرض الوسائل التعليمية بالخارجة (6)

محافظ الوادى الجديد يفتتح معرض الوسائل التعليمية بالخارجة (7)

محافظ الوادى الجديد يفتتح معرض الوسائل التعليمية بالخارجة (8)

محافظ الوادى الجديد يفتتح معرض الوسائل التعليمية بالخارجة (9)


>- بالصور.. تكريم الفائزين فى مسابقة ابن الهيثم للافكار العلمية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا

بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا

بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة

بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة

بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب»

بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب»

بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت»

بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت»