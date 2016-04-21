بالفيديو والصور.. محافظ الوادى الجديد يفتتح معرض الوسائل التعليمية بالخارجة

افتتح مساء أمس، اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد معرض الوسائل التعليمية لخدمة المناهج الدراسية واحتفالية التعلم النشط بالمركز الاستكشافى للعلوم بمدينة الخارجة، بحضور مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة وعدد من قيادات التعليم وأولياء الأمور وبمشاركة 40 مدرسة لتعلم وسائل تعليمية تخدم المواد الدراسية والوسائل المنهجية.

وقالت آمال عبد المريد منسق المعرض ومسئول التعلم النشط، إن المعرض يتضمن أنشطة صيفية تمثلت فى (عربى – رياضيات – علوم – لغة إنجليزية) وأنشطة غير صيفية (زراعة – اقتصاد ـ فن)، وتم تكريم عدد 11 مدرسة منها عدد 6 مدارس ابتدائى وعدد 3 مدارس إعدادى ومدرسة التربية الفكرية للصم وضعاف السمع، والتى تشارك لأول مرة فى معرض الوسائل التعليمية.

وأبدى المحافظ إعجابه بما قدمه الطلاب من إبداعات فى وسائل التعليم، مؤكدا على حرص المحافظة على تبنى المبدعين فى شتى المجالات حتى يقتدى بهم الجميع.

وقدم المحافظ الشكر للقائمين على تنظيم الاحتفالية والمعرض .

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