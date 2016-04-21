للرجل.. احذر حمامات الساونا تضعف الحيوانات المنوية

يعانى بعض الرجال من ضعف الحيوانات المنوية، وقد يرجع ذلك للعديد من العادات الخاطئة. ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أظهرت دراسة أمريكية جديدة أن حمامات الساونا يمكن أن تقلل من عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال، حيث درس الباحثون عدد الحيوانات المنوية فى مجموعة من الرجال الذين ذهبوا لحمامات الساونا مرتين فى الأسبوع، ووجدوا أن عدد الحيوانات المنوية لديهم كان منخفضا للغاية.

وأشارت الدراسة إلى أن عدد الحيوانات المنوية انخفض لعدة شهور بعد التوقف عن الذهاب إلى حمامات الساونا، ورأى الباحثون أن الحيوانات المنوية استغرقت 6 أشهر حتى تصل إلى وضعها الطبيعى.

وأضاف التقرير أنه من الضرورى الحفاظ على درجة حرارة الخصيتين ووجودهما فى المعدل الطبيعى، لأن درجات الحرارة المرتفعة قد تؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية.

كما أوضح التقرير بعض العادات الأخرى التى تؤثر على الحيوانات المنوية مثل المبيدات الحشرية، فهى تمثل خطرا كبيرا على عدد الحيوانات المنوية وربما تحدث عيوب خلقية بها.

وتابع أن الإجهاد من العادات السيئة التى تؤثر على حركة وعدد الحيوانات المنوية عند الرجل، وأيضا يؤثر على مستويات هرمون التستوستيرون، مضيفا أن العديد من الدراسات أثبتت أن الملابس الداخلية الضيقة تضر خصوبة الرجال .

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