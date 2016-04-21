مكافحة المخدرات تضبط 800 قرص مخدر وكمية من الحشيش والبانجو فى حملات أمنية

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع مديريات أمن (مطروح ، البحيرة ، الإسكندرية ، الدقهلية ، أسيوط ، سوهاج ، البحر الأحمر) وقطاع مصلحة الأمن العام حملات امنية خلال الـ24ساعة الأخيرة .

وأسفرت الحملات الأمنية باشراف اللواء أحمد الخولى مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات، عن ضبط ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,880 كيلو جرام ، 250 جرام لمخدر البانجو ، 700 جرام من مخدر الأفيون ، 165 جرام من مخدر الهيروين ، 817 قرص مخدر ، قطعة سلاح نارى ،

>3 قطعة سلاح أبيض ).

- بالفيديو والصور .. ضبط صاحب معرض سيارات وسائق بحوزتهما 3.5كيلو حشيش بمطروح