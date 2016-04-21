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مكافحة المخدرات تضبط 800 قرص مخدر وكمية من الحشيش والبانجو فى حملات أمنية

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مكافحة المخدرات تضبط 800 قرص مخدر وكمية من الحشيش والبانجو فى حملات أمنية مكافحة المخدرات تضبط 800 قرص مخدر وكمية من الحشيش والبانجو فى حملات أمنية
شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع مديريات أمن (مطروح ، البحيرة ، الإسكندرية ، الدقهلية ، أسيوط ، سوهاج ، البحر الأحمر) وقطاع مصلحة الأمن العام حملات امنية خلال الـ24ساعة الأخيرة .

وأسفرت الحملات الأمنية باشراف اللواء أحمد الخولى مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات، عن ضبط ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,880 كيلو جرام ، 250 جرام لمخدر البانجو ، 700 جرام من مخدر الأفيون ، 165 جرام من مخدر الهيروين ، 817 قرص مخدر ، قطعة سلاح نارى ،
>3 قطعة سلاح أبيض ).


>- بالفيديو والصور .. ضبط صاحب معرض سيارات وسائق بحوزتهما 3.5كيلو حشيش بمطروح

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مصر 365

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