أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط شخصين كونا تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه بأسيوط

Google+ Print
ضبط شخصين كونا تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه بأسيوط ضبط شخصين كونا تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه بأسيوط
ألقت مديرية أمن أسيوط القبض على شخصين كونَّا تشكيلا عصابيا فيما بينهما للسرقة بالإكراه.

وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم شرطة أبوتيج وأكدتها التحريات مفادها قيام كل من "س.ص.أ" عاطل.، و"م.ش.ع "عاطل مقيمان بندر أبوتيج دائرة قسم أبوتيج، وذلك لتكوينهما تشكيلا عصابيا فيما بينهما تخصص فى سرقة حقائب اليد، والهواتف المحمولة بالطريق العام بالإكراه عن طريق انتزاع المتعلقات والفرار باستخدام دراجة بخارية [توك توك] خاصة بالمتهم الثانى، وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالى قدره 150 جنيها وعدد 2 حقيبة وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أكدا صحة التحريات وأن المضبوطات من متحصلات السرقة، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بارتكابهما واقعتى سرقة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

موضوعات متعلقة..
>ضبط 7 أشخاص هاربين من أحكام قضائية بالإعدام والمؤبد فى أسيوط
>http://www.youm7.com/story/2016/4/20/%D8%B6%D8%A8%D8%B7_7_%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D9%85%D9%86_%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF_%D9%81%D9%89_%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7/2683749#.Vxhx1lL3mM9

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365