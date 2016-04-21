ضبط شخصين كونا تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه بأسيوط

ألقت مديرية أمن أسيوط القبض على شخصين كونَّا تشكيلا عصابيا فيما بينهما للسرقة بالإكراه.

وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم شرطة أبوتيج وأكدتها التحريات مفادها قيام كل من "س.ص.أ" عاطل.، و"م.ش.ع "عاطل مقيمان بندر أبوتيج دائرة قسم أبوتيج، وذلك لتكوينهما تشكيلا عصابيا فيما بينهما تخصص فى سرقة حقائب اليد، والهواتف المحمولة بالطريق العام بالإكراه عن طريق انتزاع المتعلقات والفرار باستخدام دراجة بخارية [توك توك] خاصة بالمتهم الثانى، وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالى قدره 150 جنيها وعدد 2 حقيبة وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أكدا صحة التحريات وأن المضبوطات من متحصلات السرقة، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بارتكابهما واقعتى سرقة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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