اليوم.. النظر فى تجديد حبس 4 إخوان بسوهاج لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية

تنظر اليوم الخميس النيابة الكلية بسوهاج تحت إشراف المستشار أسامة عبد السلام رئيس النيابة، تجديد حبس 4 من عناصر الإخوان ومقيمين مركز المراغة بعد اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

كانت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، قد وجهت للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتحريض على العنف وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام.

- جنايات سوهاج تجدد حبس 7 من الإخوان 45 يوما لاتهامهم بالتحريض على العنف

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