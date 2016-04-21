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اليوم.. مؤتمر صحفى لرئيس مركز معلومات الوزراء حول خريطة التنمية

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اليوم.. مؤتمر صحفى لرئيس مركز معلومات الوزراء حول خريطة التنمية اليوم.. مؤتمر صحفى لرئيس مركز معلومات الوزراء حول خريطة التنمية
يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا للمهندس حسام الجمل، رئيس المركز، يعرض خلاله قاعدة البيانات الجغرافية لجمهورية العربية "مشروع خريطة التنمية".

ويعقب هذا المؤتمر الصحفى عقد الإدارة العامة للمكتبات بالمركز جلسةً تعريفيةً عن بنك المعرفة المصرى الذى أطلقته رئاسة الجمهورية، وذلك بحضور رئيس المركز والدكتور طارق شوقى أمين عام المجالس التخصصية برئاسة الجمهورية.


>- "معلومات الوزراء" يعقد بروتوكول تعاون مع معهد التخطيط القومى
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