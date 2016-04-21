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جنرال إسرائيلى يحذر حزب الله من عواقب الحرب القادمة بين الطرفين

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جنرال إسرائيلى يحذر حزب الله من عواقب الحرب القادمة بين الطرفين جنرال إسرائيلى يحذر حزب الله من عواقب الحرب القادمة بين الطرفين

>حذر الميجور جنرال يائير جولان نائب رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية مساء أمس الأربعاء حزب الله من أن الحرب القادمة بين الطرفين سوف تنطوى على أضرار مدمرة للبنان.

ونقلت "فوكس نيوز" الأمريكية عن جولان قوله "إن حزب الله تمكن من تطوير قدرات عسكرية أصبحت تمثل تهديدات غير مسبوقة لإسرائيل".

وحذر جولان، فى تصريحات أدلى بها للصحفيين، من أن أى حرب قادمة بين إسرائيل وحزب الله ستكون أكثر شدة وقسوة من الحروب التى وقعت بين الطرفين على مدار العشرين عاما الماضية، مشيرا إلى أن إسرائيل ستستغل جميع قدراتها العسكرية خلال هذه الحرب المقبلة.
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