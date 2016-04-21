الرئيس اليمنى يجتمع بمستشاريه .. ووفد الحكومة بالكويت لحين بدء المشاورات

> عقد الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي، الليلة الماضية، اجتماعا مع هيئة مستشاريه بحضور نائبه الفريق على محسن الأحمر، والدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الوزراء.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أنه تم مناقشة عدد من القضايا والموضوعات الهامة المتصله بالشأن اليمنى ومشاورات السلام بالكويت وموقف الحكومة الجاد من أجل السلام من خلال تواجد وفد الحكومة اليمنية للمشاورات فى الكويت.

وأكد الرئيس اليمنى أن وفد الحكومة ذهب الى الكويت قبل الموعد المحدد للمشاورات وذلك تأكيدا على الرغبة الجادة نحو السلام واستشعارا بالمسؤلية الإنسانية والالتزام الاخلاقى تجاه أبناء الشعب اليمنى لوضع حد لمعاناته بسبب الحرب الظالمة التى فرضها الانقلابييون عليه.

وأشاد هادي، بصبر وحكمة وفد الحكومة للمشاورات فى الكويت رغم عدم حضور وفد الانقلابيين حتى اللحظة ايمانا منه بأن هناك قضية ووطن يحرص عليها بعيدا عن الأجندة الخاصة .. وجدد التأكيد على ثوابت ومرتكزات الحوار الأساسية المتمثلة فى تنفيذ القرار 2216 واستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنى الشامل.

وكان الرئيس اليمنى قد عقد اجتماعا بمستشاريه يوم الاثنين الماضى بعد رفض وفد المليشيات الذهاب للكويت ..وجاء اجتماع الليلة الماضية بعد ساعات قليلة من بيان وفد الحكومة فى الكويت أكد فيه أنه سيغادر الكويت إذا لم تبدأ المشاورات صباح اليوم .. وبعد الاجتماع أكدت مصادر مقربة من الوفد أنه سيظل فى الكويت حتى مساء اليوم فى انتطار عقد المشاورات .

وبعد صدور بيان الحكومة أكدت جماعة "أنصار الله" الحوثيون على لسان محمد عبد السلام رئيس الوفد والمتحدث الرسمى للجماعة أن الوفد وصل إلى مسقط فى الطريق للعاصمة الكويتية لاجراء المشاورات السياسية.

يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد أعلنت مساء أمس أن المشاورات التى كان من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين الماضى ستبدأ اليوم بعد موافقة وفد الحوثيين وحزب المؤتمر على المشاركة فيها.

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