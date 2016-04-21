سقوط صاحب مطعم بـحوزته 500 قرص مخدر وفرش حشيش فى مرسى علم

تمكنت مباحث قسم شرطة مرسى علم، من ضبط صاحب مطعم بحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، ومخدر الحشيش، حرر المحضر اللازم، وبعرضه على النيابة العامة تم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من اللواء على عامر مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، يفيد تمكن قوة بقيادة الرائد شريف جلال رئيس مباحث قسم شرطة مرسى علم وبمشاركة النقباء رامى الجندى ونشأت مراد وإسلام ياسين معاونى مباحث القسم، من ضبط المدعو " إسماعيل. ع " صاحب مطعم 30 سنة وبحوزته 500 قرص مخدر تامول وفرش حشيش ومبلغ مالى 1000 جنيه و2 هاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبسه 4 أيام.

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