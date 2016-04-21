القبض على صاحب مكتب دعاية وعاطل بحوزتهما 90 ختما منسوبة لهيئات حكومية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط 90 ختما لشعار الجمهورية منسوبة للجمهورية ومحافظة القليوبية، وعدد من وزارات والهيئات الحكومية والبنوك، بحوزة صاحب مكتب دعاية وإعلان وعاطل بدائرة شبرا الخيمة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية بالواقعة.

دلت تحريات المباحث على تمكن رئيس قسم مباحث الأموال العامة بالاشتراك مع المقدم أحمد حماد رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة والرائد محمود ندا معاون مباحث القسم من ضبط كل من، "صبحى .ا.خ" 54 سنة صاحب مكتب دعاية وإعلان بالعزبة الحمراء – بهتيم - دائرة قسم ثان شبرا الخيمة ومقيم دائرة القسم .. السابق اتهامه فى عدد 3 قضايا أموال عامة "شيك" آخرها القضية رقم 157 إدارى قسم الموسكى لسنة 2006 م – أموال عامة.

و"أحمد.س.أ" وشهرته "عصام شتا" 46 سنة عاطل ومقيم - عزبة إبراهيم بك دائرة القسم السابق اتهامه فى القضية رقم 4181 جنايات قسم مدينة نصر لسنة 2010م أموال عامة، وبحوزتهم الآتى: 8 إطارات خشبية شبلونة مدون عليها أختام متنوعة و27 علبة أحبار و2 جلدة سحب حبر وجهاز لاب توب وطابعة ألوان، وصندوق خشبى وسخان، و90 ختما مختلفا لشعار الجمهورية والمنسوب صدورها لوزارة التعليم العالى ومكتب توثيق القاهرة ووزارة العدل ونيابة جنوب بنها الكلية ووزارة الكهرباء والطاقة إدارة شئون العاملين، وختم صرف محطة مصر، وختم النصر للصيانة والخدمات [ كوين سرفيس ] – مستشفى الدمرداش وجامعة عين شمس وصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بمنطقة أسيوط ومكتب التأمينات ووزارة التجارة والصناعة [جهاز تنمية التجارة الداخلية] وإدارة إيرادات بهتيم [وحدة الاشتراكات] والبنك الأهلى المصرى ومكتب المعهد القومى للأورام وشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء والشمياء للتوريدات ببهتيم شبرا وحى شرق شبرا محافظة القليوبية وبنك مصر المركزى الرئيسى للموارد البشرية والإدارة العامة للواردات الهندسية والسلع الصناعية ووحدة تراخيص القيادة شبرا الخيمة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى شئون العاملين ووزارة العدل الشهر العقارى والمجلس القومى للمرأة ورئاسة الجمهورية ومحافظة مطروح منطقة الحمام ومستشفى النيل ومحافظة القاهرة والقوى العاملة والهجرة ومصلحة الضرائب مأمورية ضرائب ثان شبرا ومصلحة الضرائب مأمورية ضرائب المرج والقوى العاملة والهجرة محافظة القليوبية وجريدة الحرية وإدارة التعليم العالى مكتب توثيق القاهرة ومستشفى منشية البكرى العام ووزارة الطيران المدنى والتربية والتعليم بيان نجاح ووزارة الداخلية الإدارة العامة للبحث الجنائى.

تم ضبط الأحراز داخل المكتب، وتم التحفظ عليها، بمواجهتهما اعترفا بقيامهما باصطناع تلك المضبوطات لممارسة نشاطهما الإجرامى، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3973 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2016م .

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