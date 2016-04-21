3 نصائح للتخلص من دهون البطن فى الصيف

إذا كنت تشعر بامتلاء معدتك مع الانتفاخ، وظهور الكرش ودهون البطن، وتشعر بالضيق عندما تأخذ وقتا طويلا فى البحث عن الملابس فى الصيف، فإنه حان الوقت للسيطرة على الوزن، من خلال ممارسة بعض الحيل والعادات الغذائية الجديدة التى تساعدك فى الحصول على بطن مسطحة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>وجد العلماء فى دراسة برازيلية أن إضافة زيت جوز الهند إلى الوجبات الغذائية يساعد على فقدان المزيد من الوزن، لأنه يحفز عمل أجهزة الهضم ويساعد الجسم على إخراج الماء الزائد من الجسم، بالإضافة إلى تسريع عملية الأيض "التمثيل الغذائى".
>تناول اثنين من البيض المسلوق يعتبر الإفطار المثالى، لأنه يعطى العناصر الغذائية الضرورية للجسم ويمنح الشعور بالشبع دون حدوث انتفاخ، حيث إن البروتينات داخل البيض لا تسبب تراكم الدهون، لذلك هو جيد فى الإفطار للأشخاص الذين يرغبون فى خفض الوزن ودهون الخصر.
>العنب البرى غنى بالمواد المضادة للأكسدة التى تعزز حرق السعرات الحرارية، ويساعد على تدفق الدم، بالإضافة إلى منع تراكم الدهون وخاصة فى منطقة البطن.
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وفى هذا السياق، كشف الموقع الإخبارى الأمريكى “HealthfoodStar”، عن 3 طرق سهلة للتخلص من دهون البطن فى الصيف، وتشمل:
1- تناول زيت جوز الهند
>وجد العلماء فى دراسة برازيلية أن إضافة زيت جوز الهند إلى الوجبات الغذائية يساعد على فقدان المزيد من الوزن، لأنه يحفز عمل أجهزة الهضم ويساعد الجسم على إخراج الماء الزائد من الجسم، بالإضافة إلى تسريع عملية الأيض "التمثيل الغذائى".
2- تناول اثنين من البيض على الفطور والعشاء
>تناول اثنين من البيض المسلوق يعتبر الإفطار المثالى، لأنه يعطى العناصر الغذائية الضرورية للجسم ويمنح الشعور بالشبع دون حدوث انتفاخ، حيث إن البروتينات داخل البيض لا تسبب تراكم الدهون، لذلك هو جيد فى الإفطار للأشخاص الذين يرغبون فى خفض الوزن ودهون الخصر.
3- تناول العنب البرى يوميا يساعد على إذابة الدهون
>العنب البرى غنى بالمواد المضادة للأكسدة التى تعزز حرق السعرات الحرارية، ويساعد على تدفق الدم، بالإضافة إلى منع تراكم الدهون وخاصة فى منطقة البطن.
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