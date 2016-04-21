3 نصائح للتخلص من دهون البطن فى الصيف

إذا كنت تشعر بامتلاء معدتك مع الانتفاخ، وظهور الكرش ودهون البطن، وتشعر بالضيق عندما تأخذ وقتا طويلا فى البحث عن الملابس فى الصيف، فإنه حان الوقت للسيطرة على الوزن، من خلال ممارسة بعض الحيل والعادات الغذائية الجديدة التى تساعدك فى الحصول على بطن مسطحة.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الإخبارى الأمريكى “HealthfoodStar”، عن 3 طرق سهلة للتخلص من دهون البطن فى الصيف، وتشمل:

1- تناول زيت جوز الهند

2- تناول اثنين من البيض على الفطور والعشاء

3- تناول العنب البرى يوميا يساعد على إذابة الدهون



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