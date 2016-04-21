أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

3 نصائح للتخلص من دهون البطن فى الصيف

Google+ Print
3 نصائح للتخلص من دهون البطن فى الصيف 3 نصائح للتخلص من دهون البطن فى الصيف
إذا كنت تشعر بامتلاء معدتك مع الانتفاخ، وظهور ودهون البطن، وتشعر بالضيق عندما تأخذ وقتا طويلا فى البحث عن الملابس فى الصيف، فإنه حان الوقت للسيطرة على الوزن، من خلال ممارسة بعض الحيل والعادات الغذائية الجديدة التى تساعدك فى الحصول على بطن مسطحة.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الإخبارى الأمريكى “HealthfoodStar”، عن 3 طرق سهلة للتخلص من دهون البطن فى الصيف، وتشمل:

1- تناول زيت جوز الهند


>وجد العلماء فى دراسة برازيلية أن إضافة زيت جوز الهند إلى الوجبات الغذائية يساعد على فقدان المزيد من الوزن، لأنه يحفز عمل أجهزة الهضم ويساعد الجسم على إخراج الماء الزائد من الجسم، بالإضافة إلى تسريع عملية الأيض "التمثيل الغذائى".

2- تناول اثنين من البيض على الفطور والعشاء


>تناول اثنين من البيض المسلوق يعتبر الإفطار المثالى، لأنه يعطى العناصر الغذائية الضرورية للجسم ويمنح الشعور بالشبع دون حدوث انتفاخ، حيث إن البروتينات داخل البيض لا تسبب تراكم ، لذلك هو جيد فى الإفطار للأشخاص الذين يرغبون فى خفض الوزن ودهون الخصر.

3- تناول العنب البرى يوميا يساعد على إذابة الدهون


>العنب البرى غنى بالمواد المضادة للأكسدة التى تعزز حرق السعرات الحرارية، ويساعد على تدفق الدم، بالإضافة إلى منع تراكم الدهون وخاصة فى منطقة البطن.


>موضوعات متعلقة.

.
>- لتخسيس الكرش.. 3 حالات يصعب معها تحقيق هدفك.. اعرفها وتجنبها
>
>- تمارين للتخلص من دهون البطن.. نام على ضهرك وارفع ركبتيك

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر

الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر

الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم

الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية

تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية