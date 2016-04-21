ضبط سائق تعدى جنسيا على طالبة بالقليوبية

تمكنت مباحث القليوبية من ضبط سائق قام بالتعدى جنسياعلى طالبة بدائرة قسم قليوب، تحرر محضر>بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية إخطارا بالواقعة.

دلت تحريات المباحث إلى أنه ورد بلاغ لمأمور قسم قليوب من المدعو "سيد ع س ن" 43 سنة سائق مفاده قيام المدعو عبده إبراهيم 18عاما سائق توك توك بمواقعة ابنته "ص .س" 15عاما طالبة بالصف الثالث الإعدادى جنسا وفض غشاء بكارتها ومعاشرتها معاشرة الأزواج أكثر من مرة، وبسؤال ابنته أيدت ذلك برغبتها.

بمواجهة المشكو فى حقه، اعترف بارتكاب الواقعة، وذلك فى حضور والده المدعو إبراهيم عبده 52 سنة بالمعاش، وأضاف أنه واقعها برغبتها بإحدى العشش الكائنة بأرض زراعية بناحية الحكر – دائرة القسم .

>كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1410 إدارى قسم قليوب لسنة 2016م، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

- إصابة صحفى وطالب فى حادث بمحطة قطار شبرا الخيمة