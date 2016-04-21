وكيل "تعليم شمال سيناء": افتتاح 6 مشروعات جديدة فى ذكرى تحرير سيناء

أكد الدكتور عادل عبدالمنعم، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن 6 مشروعات تعليمية سيتم افتتاحها فى العيد القومى لمحافظة شمال سيناء خلال الأيام القادمة، بمختلف أنحاء المحافظة، لافتا إلى نجاح المنظومة التعليمية فى فرض جدية عملها، وتحدى كافة الظروف، وانتظام العملية التعليمية حتى فى الأماكن الأكثر سخونة بالأحداث الجارية.

وأشار إلى أن الأرقام الرسمية تسجل أن عدد طلبة المحافظة وصل إلى 106644 طالب وطالبة، موزعين على 583 مدرسة، وعدد المدرسين 9446 معلم ومعلمة، موضحا أن كافة مناحى العملية التعليمية يتم متابعتها بشكل مباشر من قبل وزير التربية والتعليم عبر دائرة الفيديو كونفرس، والمتابعة الأولية من محافظ شمال سيناء، لتذليل العقبات التى تواجههم فى بعض الأحيان والدور الريادى لرموز سيناء من العواقل وحرصهم على العملية التعليمية فى القرى والتجمعات السكانية البعيدة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم لـ"اليوم السابع"، أن هذه المشروعات تشمل مبنيين جديدين، الإدارة التعليمية بمركزى الحسنة ونخل فى وسط سيناء، وهو مقر مكون من دور أرضى وأول علوى، ويحتوى على صالة خدمة الجمهور ومكاتب إدارية ومالية، وشئون عاملين، ومكتب مدير وغرفة شبكات، ودورات مياه بالغضافة للاسور وغرفة الحارس، ومبنى بمدرسة آل ذكرى للتعليم الأساسى، يضم 11 فصلا وصالة متعددة الأغراض ومظلة بالأرضى ودورات بنين وبنات، ومبنى مدرسة الدراويش للتعليم الأساسى لتوفير الخدمة لسكان منطقة الدراويش ببئر العبد والتى تعد من المناطق المحرومة.

ويضم المبنى نموذج 11 فصلا (إنشاء جديد) مكون من 2 فصل رياض أطفال و9 فصول دراسية بالإضافة إلى المعمل والمجالات وحجرات الإداريين والمدرسين والأفنية وغرفة الحارس، ومبنى مدرسة الكرامة للتعليم الأساس لتوفير الخدمة التعليمية لسكان حى الكرامة بالعريش نظرا لبعد الحى عن المدارس المجاورة.

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