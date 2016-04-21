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قيادى بـ"دعم مصر": البرلمان يتجه لإصدار تشريع يجرم إفتاء غير المختصين

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قيادى بـ"دعم مصر": البرلمان يتجه لإصدار تشريع يجرم إفتاء غير المختصين قيادى بـ"دعم مصر": البرلمان يتجه لإصدار تشريع يجرم إفتاء غير المختصين
قال النائب محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم ، إن البرلمان سيتجه خلال الفترة المقبلة إلى إصدار تشريع يجعل إصدار الفتاوى الدينية قاصرا على ذوى أهل التخصص من مؤسسة الأزهر ووزارة الأوقاف، وتوقيع عقوبة على من يصدرون فتاوى من غير أهل التخصص.

وأضاف عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، لـ"اليوم السابع" أن الفترة الأخيرة شهدت فتاوى كثيرة تصدر من غير ذوى التخصص مما أثار فتنا عديدة فى المجتمع، موضحا أن الفتاوى التى تصدر من غير المتخصصين تساهم فى نشر أفكار منحرفة وخاطئة عن الإسلام.

وأشار إلى أن البرلمان من مهامه حماية المجتمع من هذه الفتن، عبر تشريع قانون بالتنسيق مع الأوقاف والأزهر يوقع عقوبة على مصدرى الفتاوى من غير المختصين.


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