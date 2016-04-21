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الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل شديد الحرارة على باقى الأنحاء

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الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل شديد الحرارة على باقى الأنحاء الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل شديد الحرارة على باقى الأنحاء
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهاراً، لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، وعلى جنوب شرق البلاد و يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب و شلاتين، وجنوب سيناء.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن : الصغرى العظمى القاهرة 19 36 الإسكندرية 17 30 مطروح 14 28 بورسعيد 20 26 دمياط 20 26 بلطيم 19 28 الإسماعيلية 18 37 السويس 18 37 العريش 16 29 نخل 16 37 طابا 17 37 الطور 21 32 مرسى علم 22 37 الغردقة 22 37 شرم الشيخ 23 37 رفح 15 28 كاترين 14 29 سيوة 18 38 المنيا 18 38 الفيوم 19 38 رأس سدر 20 33 أبوسمبل 20 38 وسط الدلتا 19 36 أسيوط 18 39 سوهاج 19 40 الأقصر 22 40 أسوان 22 40 شلاتين 21 31 حلايب 23 29 الوادى الجديد 21 42 قنا 20 39 نويبع 21 35 السلوم 18 30.


>- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس2016/4/21 بجميع محافظات مصر

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