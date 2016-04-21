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رئيس المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم يحاضر اليوم فى مكتبة الإسكندرية

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رئيس المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم يحاضر اليوم فى مكتبة الإسكندرية رئيس المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم يحاضر اليوم فى مكتبة الإسكندرية
يستقبل مركز الدراسات والبرامج الخاصة بمكتبة الإسكندرية اليوم الخميس، الموافق 21 إبريل الدكتور بافل كابات؛ رئيس المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم (IIASA)، وذلك فى إطار زيارته ووفد من المعهد لمصر.

ويلقى الدكتور بافل كابات محاضرة عن مستقبل المياه فى تمام الساعة 11:45 ظهرًا. المحاضرة مفتوحة للجمهور، وهى تستهدف الطلاب والأكاديميين وشباب العلماء والباحثين.

جدير بالذكر أن الدكتور بافل كابات؛ رئيس المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم، وهو أستاذ فى المناخ فى جامعة فاغينينغين بهولندا. وهو عالم بارز فى مجال المناخ، له أكثر من 300 مؤلف منهم 9 كتب. وقد تم تكريمه بوسام الأسد الهولندى عام 2013، عن إنجازاته فى مجال العلوم.


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