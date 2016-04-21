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"شكسبير 400 إلى أبد الآبدين" فى محاضرة بمكتبة الإسكندرية

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"شكسبير 400 إلى أبد الآبدين" فى محاضرة بمكتبة الإسكندرية "شكسبير 400 إلى أبد الآبدين" فى محاضرة بمكتبة الإسكندرية
تنظم مكتبة الاسكندرية احتفالية عالمية بعنوان "شكسبير 400: إلى أبد الآبدين" فى الفترة من 23 إلى 27 إبريل 2016 للاحتفاء بمرور 400 عام على وفاة المؤلف والكاتب المسرحى ويليام شكسبير (1564-1616)، حيث تنظم المكتبة الفرنكوفونية بمكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان "شكسبير: ملهم الأدباء الفرنسيين"، تلقيها الدكتورة رانيا عز العرب، أستاذ مساعد بقسم اللغة الفرنسية وآدابها بكلية الآداب ورئيس القسم بالإنابة - جامعة الإسكندرية.

وسوف يلى المحاضرة عرض مشهد مسرحى بعنوان "هاملت: بين شكسبير وبريفير" من إخراج الدكتورة لنا حبيب، يقدمه مجموعة من طلاب قسم اللغة الفرنسية وآدابها بكلية الآداب - جامعة الإسكندرية.

وتهدف هذه الفاعلية إلى تسليط الضوء على تأثير أعمال شكسبير - التى استطاعت أن تتخطى حاجز الزمن واللغة - على الأدب الفرنسى.

تقام المحاضرة يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل 2016 من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة الثامنة مساءً بقاعة الأغراض المتعددة بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، ويصاحب الفعالية ترجمة فورية إلى اللغة العربية.


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